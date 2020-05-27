شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كلمات أغنية «الجراح بتزل» لطارق الشيخ قبل طرحها فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبى طارق الشيخ مع الشاعر الغنائي صلاح مندى خلال أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "الجراح بتزل"، وهى من ألحان حسين محمود، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وحصلت ”الخليج 365” على كلمات الأغنية قبل طرحها فى ألبوم، والتى تقول: زمان قالوا الجراح بتزل.. وانا صورتي في عيون الكل.. ضعيف خايب وباع نفسه.. لقلب جبان عشان يتزل.. وعين الخلق معذوره.. انا اللي اديتلهم صورة.. لشخص مشاعره مكسورة.. عشان تكبر عليا وأقل.

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من ناحية أخرى طرح مؤخرا الشيخ كليب بعنوان "وردة البيت" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى وإنتاج مصطفى السويفى ومحسن جابر، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه، وتواكب العديد من المناسبات والظروف التى يمر بها كل إنسان.

ويتعاون طارق فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويشمل 8 أغنيات متنوعة.