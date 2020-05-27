بينها "KING KONG" واَخر عرض أول.. أبرز أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من القنوات، على عرض مجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

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في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم KING KONG، إنتاج عام 2005، بطولة نعومي واتس، جاك بلاك، أدريان برودي، ومن إخراج بيتر جاكسون.

الفيلم مأخوذ من فيلم بنفس الاسم، أنتج عام 1933، وفاز بثلاث جوائز أوسكار كما رشح لجائزة جولدن جلوب، وتدور أحداثه حول احتجاز ذكر غوريلا أسطوري على جزيرة مليئة بمخاطر، ويتم اقتياده إلى الحضارة حيث يواجه معركته الأخيرة من أجل البقاء.



أما في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي، تعرض القناة فيلم Kong: Skull Island، إنتاج عام 2017، إخراج جوردن فوغت روبرتس.

تدور أحداث الفيلم حول استكشاف فريق متنوع يضم علماء وجنود ومغامرون جزيرة أسطورية لم تطأها قدم من قبل تقع في المحيط الهادئ، وينطلق الفريق نحو عرين كونج المهيب، مشعلين بذلك فتيل المعركة المطلقة بين الإنسان والطبيعة.

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في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم Knight and Day، إنتاج عام 2010، بطولة توم كروز وكاميرون دياز ومن إخراج جيمس مانغولد.

تدور أحداث الفيلم عندما تتحول مغامرة ساحرة ومميتة في بعض الأحيان لثنائي هاربين إلى متاهة من الخيانات والهويات المزورة ورومانسية تشوش العقل، يكتشفان في نهاية المطاف بأنه لا يمكنهما الاعتماد سوى على بعضهما البعض.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Mr And Mrs Smith، إنتاج عام 2005، بطولة أنجلينا جولي وبراد بيت.

تدور قصته حول زوجان بسيطان يعيشان حياة هادئة تخلو من الصخب، لكن لدى كل منهما سر قاتل يخفيه عن الآخر، فهما في الحقيقة قاتلان مأجوران من النخبة يعملان لدى شركتين متنافستين، وتبدأ حياتهم الزوجية بالإثارة عندما يتم تكليفهم لقتل بعضهم البعض من قبل منظماتهم المتنافسة.

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في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية فيلم Baaghi 2، كعرض أول، إنتاج عام 2018، بطولة تايجر شروف وديشا باتاني، إخراج أحمد خان.

تدور أحداث الفيلم حول ضابط في الجيش يتميز بالصلابة، يبحث عن طفلة حبيبته السابقة الذي تعرضت للاختطاف في ظروف غامضة، ينطلق إلى عمق أراضي غوا حيث يتحتم عليه مواجهة أباطرة المخدرات، وبعض الضباط المرتشيين.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم RAID، إنتاج عام 2018، بطولة إليانا دي كروز وأجاي ديفجان، إخراج راج كومار غوبتا.

تدور أحداث الفيلم حول موظف تحصيل ضرائب، يقتحم قصر رجل يمتلك نفوذا قويا في لكناو بعد أن قام أحدهم بلفت انتباهه بشكل غامض إلى دليل.