"حسبي الله ونعم الوكيل".. كيف تفاعل النجوم مع السخرية من رامي جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تفاعل عدد من النجوم مع منشور الفنان رامي جمال، الذي أعلن خلاله تعرضه للتنمر والسخرية من إحدى متابعاته عبر السوشيال ميديا.

ونستعرض أبرز تعليقات النجوم:

أنغام

علقت الفنانة أنغام على منشور رامي جمال قائلة: "ربنا يخلصنا من الأشكال دي، ناس بتكره نفسها وبتكره الحياة".

أروى جودة

كما علقت الفنانة أروى جودة على الأمر قائلة: "إعملها بلوك فورًا دي ناس مقرفة".

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خالد عليش

وتفاعل المذيع خالد عليش مع تعرض رامي جمال للسخرية، قائلًا: "ياه بقابل ناس من دول كتير يا باشا بلوك على طول ولا كأنك قريت حاجة".

إيمان العاصي

إيمان العاصي تضامنت مع رامي جمال أيضًا وعلقت: "ده أقل من إنك تعمله بوست.. ده أنا بنتي العيلة الصغيرة مش سايبينها في حالها".

شريف مدكور

كما تفاعل الإعلامي شريف مدكور مع تدوينة رامي جمال قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان الفنان رامي جمال أعلن عن التجهيز لألبومه الجديد، وأيضا مفاجأة لزوجته ناريمان من خلال استعداده لطرح ألبوم غنائي لها، وهو ما دفع إحدى متابعاته عبر "تويتر"، لترك تعليقًا احتوى على العديد من عبارات التنمر، قائلة: "روح يا رامي اتعالج من البهاق، البوم ايه انت لا بتحقق مشاهدات، ولا إيرادات وفر فلوسك في العلاج".