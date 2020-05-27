إنجي علاء ترد على سؤال كندة علوش: كورونا وباء أم مؤامرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
ردت الإستايلست إنجي علاء، على سؤال الفنانة كندة علوش بشأن فيروس كورونا إذ طرحت سؤالًا حوله جاء فيه: "هل كورونا وباء طبيعي أم مؤامرة؟".
وقالت "إنجي"، ردًا على سؤال "كندة": "سؤال صعب أوي بس في رأيي إنه فيروس تم تطويره في مختبر اللي هو طبعا مختبر ووهان الوطني وخرج عن السيطرة فهو الإتنين مع بعض غالبًا".
وتشارك كندة علوش في مسلسل "إلا أنا" وهو يمثل عودتها إلى العمل، بعد توقف دام سنوات بسبب الزواج والحمل.
مسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من 60 حلقة، لمجموعة من القصص المستقلة، يشتمل 6 حكايات وكل حكاية منهم في 10 حلقات.
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