رسالة أصالة لتوأمها في عيد ميلادهما التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة لتوأمها على واَدم ، بمناسبة عيد ميلادهما التاسع، والذي حل أمس.
ونشرت أصالة، صورتها مع توأمها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنتوا سالمين يا أغلى ما عندي.. اليوم عمري وروحي بيصيروا تسع سنين.. أجمل هدية من رب العالمين.. الله يحفظهم ويحفظ ولاد الناس الطيبين".
وتفاعل معها عدد من الفنانين من بينهم: سمية الخشاب التي كتبت: "ما شاء الله.. ربنا يخليهملك"، فيما علقت جومانا مراد:" "الله يخليلك اياهن.. ويخليكي فوق رأسه".
يذكر أن، أصالة نصري، شاركت بصوتها في مسلسل" الإختيار"، بقصيدة "سلام لمن يجوب السماء" في الحلقة الأخيرة.
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