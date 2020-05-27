بموسيقى مصرية".. "نتفليكس" تعلن تفاصيل أول مسلسل سعودي من إنتاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشفت شبكة نتفليكس، اليوم الأربعاء، عن أول مسلسل سعودي من إنتاجها، من المقرر بدء عرضه يوم 11 يونيو المقبل.

وقالت الشبكة في تغريدة عبر تويتر: "الكل عنده سر يخفيه. وساوس يُعرض 11 يونيو."

"وساوس" الذي يتألف من 8 حلقات من إنتاج الشبكة الأمريكية وإخراج السعودية هناء العمير.

وتدور أحداث وساوس، الذي أنتجته شركة الظواهر الترفيهية السعودية، حول عائلة تواجه شكوكًا تحيط بوفاة كبير العائلة "حسان"، الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل.

يقدم المسلسل حبكة درامية للأحداث، التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية، وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب، ومن بطولة عبدالمحسن النمر، وإلهام علي، وعلي الشريف، وشيماء الفضل، وأسامه القس.

Advertisements

وهو أول عمل فني سعودي من إنتاج نتفليكس يتم عرضه عبر الشبكة الأمريكية، ويضع الموسيقى الخاصة بالعمل الموسيقار المصري خالد الكمار.

ومن جانبها قال نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ و ترخيص المحتوى في Netflix: "نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا، ويسلط مسلسل ‘وساوس‘ الضوء على بُعد جديد بإيقاع سريع مقارنة بالأعمال الدرامية الأخرى، حيث تقدم كل حلقة لغزاً جديداً يجعل المتابع متشوقاً لمتابعة المسلسل ليكتشف جميع الأسرار في النهاية. نحن سعداء بتقديم المسلسل لمشتركينا في 190 بلداً، حيث سيحصلون على محتوى من هذه المنطقة العربية ممتع ومليء بالأحداث المشوقة والغامضة في الوقت ذاته".

ومن جهتها قالت هناء العمير، مخرجة مسلسل وساوس: "مسلسل وساوس هو مسلسل تشويق و دراما من إنتاج سعودي وهو تجربة جديدة تحمل أسلوب مختلف في سرد الأحداث و الإخراج بالإضافة إلى أنه التعاون الأول مع الفنان القدير عبدالمحسن النمر، كما أنه بشخصياته النسائية المتعددة وغير التقليدية هو مشروع خاص بالنسبة لي و قريب إلى قلبي. بالإضافة إلى أن استحواذ نتفليكس على المسلسل وعرضه أمام ١٨٣ مليون مشترك حول العالم هو في حد ذاته شيء يدعو إلى الفخر والسعادة وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المتابعين في السعودية والخليج والوطن العربي وحول العالم ان شاء الله".

يُذكر أن مسلسل "وساوس" من قصة وتطوير شركة الظواهر الترفيهية السعودية ومن كتابة رولان حسن، وإخراج المخرجة السعودية هناء العمير.

ولا تعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها؛ حيث كشفت الشركة الرائدة عالميًا في مجال البث الترفيهي، خلال فبراير الماضي، عن حصولها على الحقوق الحصرية لعرض 6 أفلام قصيرة سعودية تحت اسم "ستة شبابيك في الصحراء".