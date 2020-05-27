متابعة تتنمر برامي جمال.. والأخير: "انتوا ولسانكم أصعب فيروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعدما أعلن عن استعداده لتجهيز أغاني ألبومه الجديد، كذلك التجهيز لألبوم زوجته ناريمان، قامتإحدى متابعات الفنان رامي جمال بكتابة تعليق مسيء على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت: "روح اتعالج يا رامي من البهاق، ألبوم إيه إنت مش بتحقق لا مشاهدات ولا إيرادات، وفر فلوسك في العلاج"، ليرد "رامي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "النوع ده من البشر بقى منتشر أوي".

وتابع: "شفت عند صديق ليا لاعب كرة قدم ما شابه العينة دين عاوز أقولكم انتوا ولسانكم أصعب فيروس، محدش هايعيش للأبدن ولينا رب نختصم بعض عنده، يارب تكونوا مبسوطين".

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وانهالت بعدها التعليقات الرافضة لما كتبه هذا الشخص، مؤكدين دعمهم الكامل للمطرب الشاب.

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي"، الذي ضم 14 أغنية أبرزها "سقف"، "مش دلوقت"، "استغنيت"، "مين غيرك في القلب"، "مش ملاحظة حاجة"، "عيونك خطر"، وغيرها.