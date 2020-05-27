تراند اليوم : فنان عربي يثير ضجة ويدعو إلى الوضوء بـ "الويسكي والفودكا" والسلطات تتحرك

فتحت السلطات المغربية، تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للممثل المغربي ”رفيق بوبكر“ والذي ظهر في شريط فيديو يسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بوقار العبادات.

ويوجه الممثل المغربي في الفيديو شتائم للأئمة، ويدعو إلى الوضوء بـ "الويسكي والفودكا"، ويفاخر بمنافع المشروبات الكحولية في سياق العلاقة الروحانية.

ويظهر إلى جانبه مدراء واحدة من صفحات موقع فيسبوك المحلية، مسماة "لابيرو" ومصممة لتكون بمثابة "حانة افتراضية" يتشارك ضمنها الأعضاء مقترحات السهر.

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وقدم الممثل اعتذاراته عن الكلمات "غير اللائقة" من خلال نشر فيديو جديد في تطبيق إنستغرام، يتحدث فيه عن ارتكابه "غلطا"، مضيفا أنه لم يكن "واعيا" وأنه كان يرمي "فقط إلى المزاح".



وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، في بيان:“إن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميًا منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه بوضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس حرمة العبادات، كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكاوى ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال الإجرامية، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي بشأنها“.

وأوضح البيان:“تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذلك تحديد المتورطين بتصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي بواسطة الأنظمة المعلوماتية“.



وأحدثت تصريحات الممثل المغربي موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تم تداول مقطع فيديو يستهزئ فيه بالمصلين والمساجد.