تراند اليوم : شاهد.. ناشط يهين فنان شهير: روح اتعالج من البهاق ووفر فلوسك



نشر الفنان المصري رامى جمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وعلق جمال: " بما انى كده كده محظور قررت ابدأ فى اختيار اغانى جديدة لالبومى القادم بما انى باخد سنة او اكتر فى التحضير ثانيا بقا و ده المهم قررت اعمل البوم لناريمان فى انواع مختلفه من الاغانى بجد الجميل انها متعرفش انى قررت اعمل كده والاجمل انها هتعرف من هنا ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا".

ورد عليه متابع فى الصورة كالاتى:" روح اتعالج يا رامى من البهاق.. البوم ايه انت مش بتحقق لا مشاهدات ولا إيرادات وفر فلوسك فى العلاج".

و علق رامى على الصورة قائلا:" ده من البشر بقي منتشر اوي شفت عند صديق ليا لاعب كره قدم ما شابه العينه دي عاوز اقولكم انتو ولسانكم اصعب ڤيروس محدش هيعيش للأبد ولينا رب نختصم بعض عنده. يارب تكونو مبسوطين “.

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تفاعل معه كثير من الفنانين و جاءت تعليقاتهم ، حيث قال الفنان خالد عليش " ياااه بقابل من دول كتير ياباشا بلوك على طول ولا كأنك قاريت حاجه".

وقالت ايمان العاصى :" الحقير القذر ده اقل من انك تعمله بوست " ده انا بنتى العيلة الصغيرة مش سايبينها فى حالها ".



وقالت الفنانة أنغام : " ربنا يخلصنا من الاشكال دى ناس بتكره نفسها و بتكره الحياه".