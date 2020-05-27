فن ومشاهير

نبيل عيسى يكشف للوفد عن رأيه في تقديم أجزاء ثانية من المسلسلات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب الفنان نبيل عيسى عن رأيه في الأعمال الدرامية المقدمة هذا العام، وأن الموسم الرمضاني يشهد تنوع كبير بوجود أعمال حربية مثل الاختيار وخيال علمي مثل النهاية. 

 

وكشف عيسى لبوابة الوفد عن رأيه في

Advertisements
فكرة تقديم أجزاء ثانية من نفس المسلسل الذي شهد نجاح كبير وأوضح أنه لا يعترض على الاجزاء الأخرى في المطلق ولكن بشرط تقديم أفكار مختلفة ففي النهاية هو يفضل التغيير وعدم الثبات على نفس النمط. 


 

يذكر أن نبيل عيسى شارك في مسلسل " لما كنا صغيرين " والذي خاض به السباق الرمضاني، المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نبيل عيسى يكشف للوفد عن رأيه في تقديم أجزاء ثانية من المسلسلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا