نبيل عيسى يكشف للوفد عن رأيه في تقديم أجزاء ثانية من المسلسلات

أعرب الفنان نبيل عيسى عن رأيه في الأعمال الدرامية المقدمة هذا العام، وأن الموسم الرمضاني يشهد تنوع كبير بوجود أعمال حربية مثل الاختيار وخيال علمي مثل النهاية.

وكشف عيسى لبوابة الوفد عن رأيه في

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فكرة تقديم أجزاء ثانية من نفس المسلسل الذي شهد نجاح كبير وأوضح أنه لا يعترض على الاجزاء الأخرى في المطلق ولكن بشرط تقديم أفكار مختلفة ففي النهاية هو يفضل التغيير وعدم الثبات على نفس النمط.





يذكر أن نبيل عيسى شارك في مسلسل " لما كنا صغيرين " والذي خاض به السباق الرمضاني، المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.