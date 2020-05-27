نبيل عيسى يكشف للوفد عن رأيه في تقديم أجزاء ثانية من المسلسلات

أعرب الفنان نبيل عيسى عن رأيه في الأعمال الدرامية المقدمة هذا العام، وأن الموسم الرمضاني يشهد تنوع كبير بوجود أعمال حربية مثل الاختيار وخيال علمي مثل النهاية.
وكشف عيسى لبوابة الوفد عن رأيه في
يذكر أن نبيل عيسى شارك في مسلسل " لما كنا صغيرين " والذي خاض به السباق الرمضاني، المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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