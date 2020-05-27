كشف الفنان نبيل عيسى عن حلمه بتجسيد أحد الشخصيات الأسطورية مثل "علاء الدين" أو "سندباد"، موضحا أن هذه النوعية من الأعمال الفنية القائمة على الأساطير والمغامرات كثيرًا ما تجذبه ويتمنىتقديمها للجمهور.
وأضاف عيسى في تصريحات خاصة لبوابة "الوفد"، أنه تابع مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، الذى تم عرضه في شهر رمضان، مؤكداأنه يتضمن فكرة جديدة تم تقديمها بشكل جيد.
يذكر أن نبيل عيسى شارك في مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي خاض به السباق الرمضاني، المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل عيسى لـ"الوفد": أحلم بتقديم شخصيات "علاء الدين" و"سندباد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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