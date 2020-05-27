نبيل عيسى لـ"الوفد": أحلم بتقديم شخصيات "علاء الدين" و"سندباد"

كشف الفنان نبيل عيسى عن حلمه بتجسيد أحد الشخصيات الأسطورية مثل "علاء الدين" أو "سندباد"، موضحا أن هذه النوعية من الأعمال الفنية القائمة على الأساطير والمغامرات كثيرًا ما تجذبه ويتمنى

تقديمها للجمهور.

وأضاف عيسى في تصريحات خاصة لبوابة "الوفد"، أنه تابع مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، الذى تم عرضه في شهر رمضان، مؤكدا

أنه يتضمن فكرة جديدة تم تقديمها بشكل جيد.

يذكر أن نبيل عيسى شارك في مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي خاض به السباق الرمضاني، المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.