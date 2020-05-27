شاهد.. سميرة سعيد من الجونة: في انتظار غدا افضل

نشرت المطربة سميرة سعيد صورة تجمعها بنجلها شادي من الجونه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". "إنستجرام". وعلقت "سميرة" على المنشور قائلة : "يوم هادي مع شادي.. في انتظار غدا افضل". Advertisements ويذكر ان كانت طرحت المطربة سميرة سعيد مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "واقع مجنون"، كلمات بهاء الدين محمد، ألحان أشرف سالم، توزيع محمد عرام، الكليب إخراج نضال هاني.

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