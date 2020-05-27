ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل اللبناني ​طارق سويد​ في منشور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسله "بالقلب" أمس، بأن وصيفة ملكة جمال لبنان الراحلة ​ميشيل حجل​ التي توفيت بعد معركة مع مرض السرطان تبرعت بأعضائها السليمة لتنقذ حياة أخرى، ونشر صورة للراحلة حجل قام ذووها بتصميمها لها وقد وضعوا صورتها في خلفية قلب أحمر ينبض كدليل عن تبرعها بقلبها قبل وفاتها، وكتب سويد :"لما شوف انو رسالتي وصلت لكل شخص خسر حدا بحبو، عم طير من الفرح... و بكل صراحة الليلة فكرت بميشال حجل هي عم تنعرض الحلقة لأنو بعرف انو حتى هي و كتير موجوعة، طلبت التبرع بأعضائها السالمين، و لقيت عيلتا عاملينلا هالصورة هلق... ميشال".

إشارة إلى توفيت الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016 ميشيل حجل كانت رحلت عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية الذي إنتصرت عليه مرتين، الا انه كان أقوى منها في المرة الثانية وتغلب عليها في حزيران من العام الفائت.

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كانت هذه تفاصيل خبر طارق سويد يكشف سراً عن ميشيل حجل تزامناً مع انتهاء مسلسله "بالقلب"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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