وائل جسار يقترب من المليون الأول بـ"ما تغيبش ثواني"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني ​وائل جسار​ بكليب أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثواني" التي طرحها في عيد الفطر وبالتحديد في الـ24 من شهر أيار الحالي نجاحاً كبيراً إذ حطم عدد مشاهدات الكليب حاجز الـ 740 ألفاً عبر يوتيوب.

والأغنية من كلمات ​خالد تاج الدين​، وألحان ​وليد سعد​، توزيع ​وليد شراقي​، ميكس ​محمود عزت​، أما الكليب فهو من إخراج ​فادي حداد​.

وتقول كلمات الأغنية: "كده وانت معايا بتوحش قلبي وعيني، طب وانت بعيد عن عيني أنا ممكن ايه يجرالي، أرجوك ما تغيبش ثواني.. دانا وانت معايا بقيت ما بخفش عليا، حبيت طعم الحنية، وعشقت حياتي الجاية، ومكانك هو مكاني.. أنا عشت حياتي وما تأثرتش بيها، غير لما لقيتك فيها، وعرفت إن الأيام كدا أحلا معاك، دانا عمري بحالو مفيش غيرك قدامي، وعليك أنا كل كلامي، وبقيت حابب أيامي، من يومك وانت حبيبي، أنا لما بشوفك عمري بيحلا قصادي، والعادي ما يبقاش عادي، دانا قلبي عليك بينادي، ومعاك أنا شفت نصيبي".

وكان وائل جسار قدم أغنية تتر مسلسل "قوت القلوب" للممثلة ​ماجدة زكي​ والذي أذيع على قناة الحياة قبل شهر رمضان، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، والعمل تأليف محمد الحناوي وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن أعماله الأخيرة أيضاً أغنية "غربة حب" تتر مسلسل "ختم النمر"، أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه".