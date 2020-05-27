ميرنا وليد - بيروت - حل عيد الفطر هذا العام على العديد من الناس وقد طغت أجواء الضيق والحزن في بعض الأحيان، إن بسبب استمرار خطر انتشار ​فيروس كورونا​، أو لأن البعض فقد عزيزاً ويستذكره خصوصاً في "جَمعة العيد"، عدا عن الضائقة الاقتصادية التي طالت جميع الفئات دون استثناء.

وكانت الممثلة اللبنانية ​رولا شامية​ عبّرت عن شعورها بالحزن من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه :"فرحة العيد ناقصة هالسنة، ناقصة بيّي، ناقصة امي، ناقصة المحبّين اللي بعّدتن عني الكورونا! فرحتي هالسنة ناقصة، بس رغم هيك رح عيّد و ابتسم لبكرا بركي بكرا بيبتسملي! ينعاد عليكن جميعاً بظروف احسن، كل سنة وانتوا بألف خير"، ما استدعى رداً من زميلتها الممثلة اللبنانية ​كارلا بطرس​ التي حاولت التخفيف من شعورها هذا وكتبت لها :"حبيبتي رولا ما بيلبقلك الزعل انشالله ما بتشوفي الا الخير طول عمرك بتحكينا بهضامتك و عفويتك".

واختارت رولا أن ترفّه عن نفسها فشاركت متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تظهر فيها برفقة شقيقها نبيل شامية خلال تواجدها في قرية تمنين التحتا بالبقاع وكتبت :"انا وشقيقي نبيل والعمر طويل".



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد افتقادها لوالديها في العيد ..رولا شامية برفقة شقيقها في البقاع-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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