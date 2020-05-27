محمد رمضان يتلقى رسالة معايدة من نجم La Casa De Papel-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تلقى الفنان المصري ​محمد رمضان​ رسالة معايدة لمناسبة عيد ميلاده الـ32 من نجم مسلسل ​La Casa De Papel​، الممثل الإسباني Enrique Arce، ​انريكي ارسي​.

ونشر رمضان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه ارسي وهو يعايد رمضان قائلاً:"محمد رمضان أدري أنك تعرفني.. وأدري كذلك أنك تكرهني من La case de papel.. لكن أعلم أنك ممثل شامل من الطراز الأول وأفضل ممثل في العالم العربي لذلك أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما يوما وأن أعمل معك مستقبلا".

ليرد عليه رمضان كاتبا: "شكرا لك أخي".

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