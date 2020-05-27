سهرة طربية أحياها حاتم العراقي على مسرح المجاز عن بعد-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان ​حاتم العراقي​ ثاني الأمسيات الغنائية التي ينظمها مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، عن بُعد، احتفالاً بعيد الفطر السعيد.

استهلّ العراقي حفله الذي حقق نحو 30 ألف مشاهدة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي رائعته "أحبكم"، الأغنية التي جاءت عنواناً لألبومه الذي أطلقه في العام 2001، ليواصل الشجن ويتحف جمهوره الذي شاهد الحفل من النوافذ والشرفات المحاذية للمسرح ويشدو بموال "أحبك لو يقطعوني" بأداء مبهر شكّل بصمة في تاريخه ليتبعه بأغنية "أشهد يا زماني".

ذات الإيقاعات العراقية المحببة، لينتقل بعدها بخفّة الأداء وخبرة السنوات بين المقامات ويتحف جمهوره بأغنيته "دكتوري" التي أبدع في تقديمها بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هيثم سعدون.

وأكمل العراقي حفلته بباقة من أجل الأغنيات، حيث غنّى رائعته "يا طير"، لينتقل بعدها لتقديم أغنية "أغلى أصدقائي"، باحساس كبير ويودّع جمهوره بوصلة غنائية قدم فيها باقة من أجمل أغنياته التي تضمنت "واحد يحب واحد، خبروني عنه، وينك وينك، بالهم، وعاندي وسلم عليه".

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