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تظهر هيفاء في الصورة وهي تخبئ شفتيها بخصل من شعرها في حين تَظهر عيناها بشكل واضح. ومن خلال تعليقها على الصورة وجهت هيفاء رسالة إلى جميع المهووسين بالشهرة الذين يركضون في اتجاه الأضواء بحثًا عن حب الظهور، ويسعون إلى تحقيق ذلك بكل الطرق والوسائل فقط ليكونوا في دائرة الضوء.
وكتبت، “دعونا نحصل على لحظة صمت لجميع أولئك الذين يموتون من أجل لفت الانتباه”.
صورة هيفاء وهبي نالت استحسان الجمهور وحصدت آلاف الإعجابات والتعليقات عبر صفحتها الرسمية عبر “إنستغرام”.
وتجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي انشغلت قبل انتشار فيروس كورونا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد “أسود فاتح” الذي تم تأجيل عرضه إلى ما بعد سباق دراما رمضان 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – هيفاء وهبي تنشر صورة وتعلّق: “دعونا نحصل على لحظة صمت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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