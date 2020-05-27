تراند اليوم : نجل سعد الصغير يظهر معه في كليبه الجديد.. فيديو

كتب: شيرين عصملي

طرح المطرب سعد الصغير أغنية جديدة تحمل إسم “برة برة”، وهي من كلمات وائل رياض وألحان عصام اسماعيل وتوزيع اسلام شيتوس وفكرة نجله محمود.

حيث ظهر نجل سعد الصغير، فى مشاهد من الكليب، وتقول كلمات الأغنية “برة برة من حياتى برة، انت كنت برة وطلعت برة برة، اهون عليك وحياة عينيك عزة نفس عليا أغلى من الدنيا دى، أعيش حياتى بعدك مش ايبكينى بعدك بطل شغل عيال انت طلعت شمال” .

وكان هنأ المطرب سعد الصغير مؤخرا جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك، وقال: “كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد على الجميع”.

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يذكر أن المطرب سعد الصغير، نفى الأخبار التى انتشرت عن إصابته بفيروس كورونا قائلا فى فيديو خاص: هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ولا أعاني من فيروس كورونا وصحتى زى الفل”.

شاهد الأغنية..