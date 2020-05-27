تراند اليوم : أحمد العوضي يكشف تفاصيل زواجه بياسمين عبد العزيز

كتب: شيرين عصملي

كشف الممثل المصري أحمد العوضي عن تفاصيل زواجه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال لقاءه ببرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة “التلفزيون المصري”.

وقال إنها دعمته ووقفت بجانبه معنويا وكان لها دور كبير في نجاحه في دور “هشام عشماوي” الذي جسده في مسلسل “الاختيار” بطولة الفنان أمير كرارة، والذي عرض على شاشة “أون” ضمن السباق الرمضاني المنقضي، لافتا أن مسلسل “ونحب تاني ليه” بطولة ياسمين عبد العزيز حقق نجاحا كبيرا وهي أهم نجمة في مصر، وهو نفس الأمر حقق نجاحا في شخصية “هشام عشماوي” في مسلسل الاختيار.

وتابع: “كان هذا أنسب وقت يتم فيه إعلان الزواج ونحن في قمة نجاحنا، الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح، أنت بتنجح بيه وعلشانه، لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدا”، موضحا العوضي أن بداية علاقته بياسمين عبدالعزيز كانت وقت تصوير مسلسل “لآخر نفس” عام 2017، مؤكدا أنه يحبها من قبل أن يعرفها قائلا: “أكتر ممثلة أنا بحبها من قبل ما أقابلها هي الممثلة المفضلة بالنسبة لي وهي النجمة الأهم في مصر، وهي النجمة الوحيدة اللي بتعمل أفلام سينما بمفردها وتحقق إيرادات”.

وعن طريقة إعلان زواجه وأنه فقط قام بتغيير حالته الشخصية إلى متزوج دون الإشارة إليها قال إن الأمر كان معروفا فالجمهور يعرف أنه مرتبط بها، موضحا أن هذا الأمر كان مقصودا، مشيرا إلى أنهما لم يقيما احتفالا لظروف انتشار فيروس كورونا، وأنهما أرادا إخبار الجمهور بزواجهما فأعلنا الأمر.