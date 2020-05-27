تراند اليوم : القبض على ممثل شهير بتهمة إهانة الدين الإسلامي

كتب: شيرين عصملي

بدأت السلطات المغربية التحقيق مع الممثل رفيق بو بكر بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه مؤخراً وتحدث عن المصلين بطريقة ساخرة، وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بياناً جاء فيه: “إن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقمياً منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المشتبه فيه بوضعية غير طبيعية”.

وتابع البيان: “وظهر فيه وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس حرمة العبادات. كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكاوى ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال الإجرامية. وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي بشأنها”.

وتابع: “تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وكذلك تحديد المتورطين بتصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي بواسطة الأنظمة المعلوماتية”.