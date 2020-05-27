متابعة تسخر من رامي جمال : ” روح اتعالج من البهاق ” .. كيف رد عليها ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 06:58 مساءً - نشر الفنان المصري ” رامي جمال ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كشف من خلالها عن استعداداته لتجهيز ألبومه الغنائي الجديد وعن مفاجأة يعدها لزوجته .

فكتب قائلا : ” بما إني كده كده محظور قررت ابدأ في اختيار أغاني جديدة لألبومي القادم بما إني باخد سنة أو أكتر في التحضير ” .

وتابع : ” ثانيا بقي وده المهم قررت اعمل ألبوم لناريمان في أنواع مختلفة من الأغاني بجد .. الجميل إنها متعرفش إني قررت أعمل كده والأجمل إنها هتعرف من هنا ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا ” .

Advertisements

بما اني كده كده محظور 🚫 قررت ابدأ في اختيار اغاني جديده لألبومي القادم بِما اني باخد سنه او اكتر في التحضير ثانيا بقي وده المهم قررت اعمل البوم لناريمان في انواع مختلفه من الاغاني بجد .الجميل انها متعرفش اني قررت اعمل كده والاجمل انها هتعرف من هنا 👉🏾 ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا ❤️ — Ramy Gamal (@RamyGamal) May 27, 2020

لترد متابعة في تعليق لها على التغريدة تسخر فيها من رامي جمال ومن مرضه قائلة : ” روح اتعالج يا رامى من البهاق .. ألبوم إيه إنت مش بتحقق لا مشاهدات ولا إيرادات وفر فلوسك فى العلاج ” .

وهو ما دفع رامي للرد عليها فكتب : ” النوع ده من البشر بقي منتشر أوي .. شفت عند صديق ليا لاعب كرة قدم ما شابه العينة دي عاوز اقولكم إنتو ولسانكم أصعب فيروس محدش هيعيش للأبد ولينا رب نختصم بعض عنده .. يارب تكونو مبسوطين ” .