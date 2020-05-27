بالصور- نيللي كريم تستمتع مع ابنتها على البحر

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May 27, 2020
بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل “بـ100 وش”، قررت النجمة المصرية نيللي كريم ان تأخذ استراحة وتستمتع بوقتها مع اولادها.
وقد نشرت “كريم” عبر “انستاستوري” بعض الصور جمعتها بابنتها خلال تواجدهما على البحر.
نذكر أن نيللي كريم شاركت في شهر رمضان بمسلسل “بـ100 وش” مع النجم آسر ياسين، الذي شاركها في بطولة العمل. وقد ترددت معلومات حول تقديم شركة الانتاج جزءاً ثانياً من العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً.
نيللي تلقت اشادة من زعيم الكوميديا النجم المصري عادل إمام الذي قال “أنها متميزة في كل شيء تقدمه، فهي عظيمة وهايلة للغاية”.
ردّت نيللي على رسالة عادل امام وقالت: “كلامك على راسي يا أستاذ عادل ربنا يخليك لينا يا رب شهادة اعتز بها يا غالي”.
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