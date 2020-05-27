خاص- وائل جسار يحيي حفل عيد ميلاد فهد الزاهد

احتفل صاحب ورئيس مجلس ادارة لايف ستايلز ستوديوز فهد الزاهد بعيد ميلاده اليوم بحضور الأصدقاء المقربين والمشاهير نذكر منهم النجم وائل جسار الذي غنى في هذه المناسبة السعيدة وأطرب الحضور بصوته الساحر.

الحفل أقيم في فيلا الاخير في لبنان مع التشدد بأخذ كل الاحتياطات اللازمة بسبب أزمة كورونا ولأجل المحافظة على صحة الجميع.

ومن المعروف عن فهد الزاهد أنه لا يعرف الملل أو الكلل أو الاستسلام. فهو ينتمي إلى أسرة تجارية عريقة، حيث تعتبر مجموعة شركات عائلته من الأكبر في الشرق الأوسط. كما عُرف بحبه للفن والموسيقي عن طريق شركته “لايف ستايلز ستوديوز” التي أصبحت منارة للفنانين وذواقة الفن الجميل.

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ولا شك في ان فهد الزاهد الحالم وصاحب الرؤية الفنية الريادية استطاع ان يؤسس المملكة الفنية التي لطالما حلم بها واستطاع وبوقت قياسي ان يحفر اسم شركته في ذاكرة التاريخ الفني المعاصر، هو الذي واكب الحداثة والعصرنة في الفن فتحولت الشركة الى ملاذ للفنانين الشباب الباحثين عن لون جديد ورؤية عصرية. ولم يبخل الزاهد يوماً بتبني الافكار الجديدة التي تخدم رؤيته الفنية كذلك لم يتراجع عن تبني الفنانين الذين يملكون لمعاناً خاصاً استطاع وحده ان يكتشفه ويراه بحكم خبرته وذوقه الفنيّين وجير لهم كل طاقات شركته.

نذكر أن آخر اصدارات شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية “ما تغيبش ثواني” كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت. والكليب من توقيع فادي حداد.

من أسرة موقع “الخليج 365” كل عام ورجل الأعمال فهد الزاهد بألف صحة وسعادة ونجاح وتميز.