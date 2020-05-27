أصالة تتعاون مع محمد رحيم في أغنية جديدة

كشف الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع الفنانة أصالة في أغنية جديدة، ووعد جمهوره بمفاجأة.

ونشر رحيم عبر حسابه على Twitter صورته مع أصالة ومهندس الصوت هاني محروس وأوضح أن الصورة التقطت قبل فترة بسيطة من أزمة كورونا.

وكتب: "عوده بقوه بعد 60" دقيقة حياة" و"منازل" و"حبة ظروف" مع الفنانة والإنسانة اللى بعشقها وبعشق روحها وفنها في عمل جديد إن شاء الله وبجد كلنا طايرين باللى حصل أصالة روح بتغني من السما وإن شاء الله بنوعدكوا بمفاجأة كبيرة كمية الفن اللى طلع منك كان مرعب".

‎على جانب آخر، كان محمد رحيم عبر عن سعادته بعد إشادة المغنية الأمريكية بيلي أيليش بأغانية "في حاجات" لنانسي عجرم، وكتب عبر صفحته على Facebook قائلا: " والله يا جماعة ‏لما أهم مطربة أمريكية عالمية حاليا بيلي أيليش تقوم بدور المحلل الموسيقي وتقعد تشرح في اللقاء بتاعها التفاصيل الفنية اللي الواحد ‏عاملها في الأغنية بتاعت في حاجات وتتكلم عن انبهارها باللحن وتغنيه بالعربي أو بلهجتنا المصرية يبقى بجد الواحد بيقول الحمد لله ‏رب العالمين على فضله ونعمته".

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