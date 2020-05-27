كريم عبد العزيز يعود لتصوير فيلمه الجديد “كيرة والجن” حزيران المقبل

يعود النجم كريم عبد العزيز، لاستكمال تصوير مشاهده خلال السياق الدرامي في فيلمه الجديد “كيرة والجن _ 1919″، 20 يونيو المقبل في مشاهد تجمعه مع النجم أحمد عز، وذلك بعدما توقف تصويره خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي حائل دون استكمال تصويره خاصة في ظل أيضا غلق جميع دور العرض السينمائية، الأمر الذي جعل أسرة الفيلم تقرر تأجيل التصوير لحين وضوح الرؤية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، هذا إلى جانب فرض حظر التجوال حيث يتطلب العمل تصوير بعض المشاهد في أوقات الحظر.



يشار إلي أن فيلم “كيرة والجن 1919” يتناول تاريخ مصر وكيف كانت أثناء ثورة 1919، وقصة المجتمع المصري في هذه الحقبة من الزمن أثناء الاحتلال الإنجليزي، بالإضافة إلى الكشف عن مجموعة قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية خلال فترة الاحتلال، ويبرز قصص أبطال خاضوا معارك وتضحيات من أجل استقرار الوطن.

ويشارك في فيلم “كيرة والجن” بجانب النجم كريم عبد العزيز العديد من النجوم، أبرزهم أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد مراد، الذي اقتبسه من روايته، ومن إخراج مروان حامد.

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