شكرا لقرائتكم خبر عن روح اتعالج.. رامى جمال يرد على التنمر من مرضه: النوع دا أخطر فيروس موجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ المطرب رامي جمال بحالة من التنمر من أحد متابعيه ، وذلك بعدما كشف عن استعداده للبدء في التحضير لأغاني ألبومه بالإضافة إلي مفاجأة زوجته ناريمان أيضاً، عبر مساعدتها في ألبوم غنائي أيضاً يتضمن أغاني متنوعة مثلما أكد عبر حسابه علي موقع تويتر.



رامي جمال ومتنمر

وما إن نشر رامي تلك التدوينة حتي قابله متابعوه بفرحه تجاه ما بدأه في العمل على ألبومه القادم أو دعم زوجته في طريق الغناء، إلا أن رامي جمال نفسه فاجأه متابعيه برد فعل أزعجه ، والذى علق علي كلام رامي بكلام يتضمن تنمر شديد جاء كالتالي : "روح يا رامي اتعالج من البهاق، البوم ايه انت لا بتحقق مشاهدات، ولا إيرادات وفر فلوسك في العلاج".

وهو ما دفع المطرب والملحن رامي جمال للرد والتعليق علي هذا الكلام من خلال أخذ سكرين شوت له، .. ثم علقه عليه بكتابة : "النوع ده من البشر بقي منتشر اوي شفت عند صديق ليا لاعب كره قدم ما شابه العينه دي عاوز اقولكم انتو ولسانكم اصعب ڤيروس محدش هيعيش للأبد ولينا رب نختصم بعض عنده، يا رب تكونوا مبسوطين".

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وكان المطرب رامي جمال قرر مفاجأة زوجته ناريمان من خلال العمل علي ألبوم غنائي لها، حيث كشف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنها بصدد استغلال فترة الحظر بالعمل على تحضير أغاني ألبومه الجديد، كما كشف أنه بالتزامن مع ذلك سيقوم بعمل مفاجأة لزوجته ناريمان ستكتشفها من خلال قراءة تلك الكلمات عبر تويتر.

وكتب رامى جمال: "بما إنى كده كده محظور قررت ابدأ في اختيار أغاني جديده لألبومي القادم، بِما إني باخد سنه أو أكتر في التحضير ثانيا بقي وده المهم قررت اعمل البوم لناريمان في انواع مختلفه من الاغاني بجد .الجميل انها متعرفش اني قررت اعمل كده والاجمل انها هتعرف من هنا ???????? ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا".

وفور نشر رامي جمال تلك التغريدة، قابلتها ناريمان زوجته بفرحة شديدة مثلما ظهر عبر بوست قامت بنشره علي حسابها الرسمي علي موقع انستجرام كتبت خلاله : "أحلي عدية دي ولا ايه، ايه المفاجأة الفظيعة دي"، وذلك في إشارة إلي إعلان زوجها رامي جمال عن الاستعداد لعمل ألبوم غنائي لها مثلما كتب خلال تغريدة نشرها علي تويتر.