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شاهد .. شيخ يحاول الهروب من الشرطة بسبب إقامته لصلاة العيد

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:59 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو تحت عنوان ” إجري يا شيخ ” يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يجري هربا من الشرطة بسبب إقامته لصلاة العيد بمحافظة الدقهلية .

وتم ضبط صاحب الفيديو الذي اتضح إنه طالبا أزهريا يدعى ” محمود مجدي العشري ” لمخالفته قرار الحظر والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس .

وقال الدكتور ” ماجد الحنبلي ” محامي الطالب الأزهري أن النيابة وجهت للطالب اتهامات بازدراء الأديان وانتحال صفة بدون وجه حق وخرق حظر ومخالفة قرار السلطات بمنع إقامة صلاة العيد تجنبا لانتشار الفيروس .

كما وجهت أيضا لزميلي الطالب وهما السيد نصار وطاهر عادل اللذان قاما بتصوير الفيديو اتهاما بتصوير آخر دون علمه وموافقته ورفع الفيديو للنشر على مواقع التواصل .

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وفي التحقيقات أوضح الطالب الأزهري أن بعض الصبية بمحيط سكنه طلبوا منه أن يقوم بإمامتهم في صلاة عيد الفطر المبارك في ذات المنطقة محل إقامته وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربا خشية ضبطه .

وقررت النيابة إخلاء سبيل الطالب بكفالة 100 جنيه على ذمة القضية وإخلاء سبيل زميليه بضمان محل إقامتهما .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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