شاهد إبنة نيللي كريم تخطف الأنظار بجمالها علي البحر.. هل تشبهها؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:59 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ​”نيللي كريم​” متابعيها من خلال خاصية “ستوري” عبر صفحتها الرسمية بمواقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستجرام”، بأجواء من أجازتها الصيفية، حيث نشرت عدداً من الصور، ظهرت في إحداها برفقة إبنتها الوحيدة خلال تواجدهما على البحر، في أحد المصايف.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل لافت، حيث أشار بعضهم إلي الشبه بين الفنانة وإبنتها.

الفنانة”نيللي كريم” مع إبنتها

إبنة الفنانة “نيللي كريم”

يُذكر أن الفنانة نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “بـ 100 وش”مع الفنان آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى، واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاح منقطع النظير بين الجمهور، و تصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .