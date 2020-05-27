شاهد.. فوز الفهد تشكو من الملل بعد الزواج!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:59 مساءً - فاجأت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد متابعيها بشكواها من الملل الذي أصابها مؤخرًا بسبب الحجر المنزلي مع انه لم يمض على الزواجها سوى شهرين.

وقالت فوز الفهد في مقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات”: “أنتم مستوعبين أن أنا صار لي شهرين متزوجة طلعت من بيت لبيت وإحنا اتنين بس وجهنا بوجه بعض طول الوقت.. أوك وناسج وكيوت وكل شيء بس الحين خلاص ملينا وصار الوضع خطر.. أنتي لو تقابلين أختك كل يوم بتملي”.

وأضافت: “إحنا بس اتنين ما عندي عيلة ولا أولاد ولا إخواتي ولا خواني هنا.. صار العيد بروحنا صار رمضان بروحنا فطَر وسحور والعيد بروحنا يعني صدق شلون؟”.

واختتمت: “أنا من من كتر ما أحس الوضع سيء ومليت وزهقت أحاول أسوي أجواء وأسمع أغاني، أعرف معلومات زيادة عن كورونا.. ونومي كمان قل جدًا بسبب عدم الحركة.. باختصار نصيحتي ليكم حاولوا تطلعون أي شيء إيجابي حتى لا تكتئبون”.

يذكر ان فوز الفهد كانت قد اعلنت زواجها من رجل الاعمال الكويتي عبداللطيف الصرف في 17 مارس/اذار من العام الحالي.