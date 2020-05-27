محمد رمضان يستقبل الصيف بسيجار وصورة عارية

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:59 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه من خلال صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستجرام” ،بصورة له من أجازته الصيفية، حيث ظهر وهو عارٍ ويرتدي نظارة شمسية ويدخن سيجاراً في يده،

وأضاف رمضان تعليقاً على تلك الصورة، فقال: “أهلاً بالصيف 2020”.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان قد شارك في الموسم الرمضانى 2020 من خلال مسلسل “البرنس” الذي شاركه في بطولته نخبة من كبار الفنانين، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش،من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو مسلسل إجتماعي يعرض نموذج من مشكلة “الميراث” ومايترتب عليها من صراعات بين الإشقاء والأقارب في المجتمعات العربية. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاح منقطع النظير بين الجمهور، و تصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .