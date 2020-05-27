تعرف على هدية سلمان خان لمعجبيه في العيد؟

الأربعاء 27 مايو 2020

كشف النجم الهندي سلمان خان عن مفاجأة كبيرة لمعجبيه بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر 2020 وسط إجراءات احترازية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأصدر خان أغنية جديدة بعنوان "بهاي بهاي" (Bhai bhai) وتعني "شقيق شقيق"، بهدف دعم الأخوة بين الهنود والمسلمين، وهو ما جعلها تحقق ملايين المشاهدات خلال يومين.

يأتي ذلك بعد تأجيل طرح فيلمه الجديد "Radhe: Your Most Wanted Bhai"، بسبب الإجراءات الاحترازية، حسبما ذكر موقع "هندوستان تايمز".

وقال الموقع إن الأغنية، التي غناها سلمان بنفسه، هي هديته لمعجبيه بمناسبة العيد.

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ولحن الأغنية التي تتناول الوئام المجتمعي، الثنائي ساجد وواجد، بينما كتب كلماتها سلمان خان ودانيش صبري، وجزء من موسيقى الراب كتبها روهان أرشد.

وحققت الأغنية بعد طرحها بيومين نحو 16 مليون مشاهدة، وهي الأغنية الثالثة التي يطلقها سلمان أثناء الإغلاق بعد أغنيتي "بيار كورونا" (Pyar karona)، و"تيري بينا" (Tere bina).

وكتب خان في تغريدة عبر "تويتر": "لقد صنعت شيئًا من أجلكم، لنرى كم سيعجبكم الأمر... أتمنى لكم جميعًا عيدا مباركا".

وأضاف: "نأمل أن يباركنا الرب جميعاً بالقوة للتعامل مع الوباء هذا العام. نظرًا لعدم قدرتنا على إصدار فيلمنا هذا العيد، فقد عملت على أغنية خاصة جدًا لجميع المعجبين الرائعين. اسمها (بهاي بهاي) وهي تحتفل بروح الأخوة والوحدة".

وتابع: "العيد هو أفضل وقت لإصدارها لأنه أيضا الاحتفال الذي يقرب الناس من بعضهم البعض. آمل أن يستمتع الناس بالأغنية بقدر ما استمتعت بها أثناء إعدادها لهم".