غسان مسعود مع "جان يامان" النسخة السورية بعد نهاية "مقابلة مع السيد آدم"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقق الفنان السوري غسان مسعود نجاحًا لافتًا من خلال مسلسله البوليسي "مقابلة مع السيد آدم" الذي نافس به في الموسم الرمضاني الماضي من خلال شخصية البروفيسور آدم عبد الحق.

وشارك في العمل أيضًا ابنه "السدير" بشخصية معتصم، المليئة بالشر والإجرام، لافتًا الأنظار إليه بسبب موهبته. واعتبر البعض أنه على خطى والده في هذا المجال، فيما علق آخرون أنه لا مجال للمقارنة بينهما، وأن موهبة الفنان الكبير غسان مسعود لا تُقارن بأحد حتى ابنه.

وتداول جمهور السوشال ميديا صورة تجمع مسعود بابنه من داخل سيارة، ظهرا فيها من ناحية الجنب، وشكلت الصورة صدمة لعدد من الجمهور الذين لا يعرفون أن السدير هو ابن مسعود، ولفت عدد منهم لوجود شبه بسيط بين الأب وابنه، خاصة في حدة ملامحهما، إلا أن أكثر التعليقات كانت حول تشبيه البعض للسدير بالفنان التركي جان يامان خاصة في الطريقة التي تم التقاط الصورة فيها.

وعلق عدد من المتابعين أنهم في البداية ظنوا أن التركي يامان هو من يجلس إلى جانب غسان مسعود، معتقدين وجود عمل درامي يجمعهما في الأيام المقبلة، فيما نشر عدد منهم صورة واضحة للسدير مسعود تبين أنه لا يوجد أي شبه بينه وبين الفنان التركي.

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وعلى صعيد آخر انتهى أمس الثلاثاء مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" بعد عرض الحلقة 33 والأخيرة منه، وأثارت الحلقة ردود فعل واسعة وذلك بسبب عدم انتهاء الأحداث، مع بث ترويج خاص بأحداث الجزء الثاني الذي من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، ويكشف عن استمرار معركة انتقام آدم عبدالحق من قتلة ابنته حياة، حيث طالب الكثيرون عرض الجزء الثاني قريبًا خاصة أنه من الواضح أنه تم تصويره أو تصوير جزء كبير منه.

ويروي المسلسل قصة المحقق ورد "محمد الأحمد" والمعروف بذكائه وقدرته على حل أصعب القضايا، وبعد العثور على جثة فتاة يقرر ورد طلب المساعدة من البروفيسور آدم عبدالحق الخبير في علم التشريح، ليجد نفسه آدم في مواجهة عصابة تقرر خطف ابنته للضغط عليه من أجل تغيير تقرير الطب الشرعي، وبعد إعادتها تفارق الفتاة الحياة بين يديه ليقرر وضع خطة محكمة للانتقام.

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم أبرزهم تولين البكري، رنا شميس، لجين إسماعيل.