نجم La casa de papel يهنئ محمد رمضان ويوجه له رسالة.. (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقى الفنان المصري محمد رمضان تهنئة خاصة بمناسبة عيد ميلاده من نجم مسلس La casa de papel، الفنان الإسباني إنريكي أرسي.

ونشر رمضان مقطع فيديو يظهر فيه النجم الإسباني وكتب عليه: " رسالة جميلة من الممثل Enrique Arce الذي لعب دور Arturo Román في المسلسل العالمي #lacasadepape"..

وأطل الفنان الإسباني في الفيديو يوجه لمحمد رمضان التهنئة بعيد ميلاده الـ32، وقال له: "أهلا محمد رمضان، رسالة من أرتورو رومان، أنا أعلم أنك تعرفني، وأعلم أنك تكرهني من مسلسل la casa de papel، أعلم أنك فنان بارع وذلك نظرًا لتصنيفك رقم واحد، الممثل الأفضل في الوطن العربي، ومن صديقك أرتورو عيد ميلاد سعيد أخي محمد، أتمنى أن ألقاك يوم ما، وأتمنى أن أعمل معك".

واحتفل محمد رمضان يوم الـ 23 من شهر مايو الحالي بعيد ميلاده الـ 32، وجاء هذا الاحتفال في ظل النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الأخير "البرنس" الذي شارك فيه بالموسم الرمضاني المنصرم.

ونشر الفنان المصري بهذه المناسبة صورة تجمعه بزوجته نسرين وأبنائه حنين، علي، كنز، أمام كعكة عيد الميلاد، مُتلقيًا التهاني من جمهوره وزملائه بالفن.

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وتصدر رمضان قائمة الترند بشكل يومي في شهر رمضان الماضي، بسبب مسلسل "البرنس"، ويروي العمل قصة رضوان البرنس، الذي يقوم والده بكتابة كل ثروته له، وهو ما يغضب إخوته ويقرروا قتل زوجته وابنته، وتوريطه في قضية تتسبب بحبسه لمدة 5 اعوام، مع رمي ابنته بالشارع.

ويخرج رضوان من الحبس لينتقم من إخوته، وفي النهاية وبعد تنفيذ ما خطط له، يحتفل بزفافه على حبيبته علا، كما يحتفل بزفاف شقيقته نورا على صديقه حمادة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد زاهر "فتحي البرنس"، رحاب الجمل "عبير"، روجينا "فدوى"، وسلوى عثمان، وهو من كتابة وإخراج محمد سامي.

وعلى صعيد آخر يحظى المسلسل الإسباني La casa de papel بشعبية واسعة جدًا في الوطن العربي، وتدور قصته حول رجل غامض يلقب بـ (البروفيسور) يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وذلك بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبون أمنيا وليس لديهم ما يخسرونه.