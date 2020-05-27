الإعلامي السعودي علي المشعل يبرر طريقة إعلان ارتباطه.. ويكشف هوية زوجته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - برّر الإعلامي السعودي علي المشعل، طريقة إعلان ارتباطه بفتاة أجنبية والتي جاءت على طريقة الأفلام السينمائية، مؤكدًا أن تلك الطريقة كانت حلمًا من أحلام حبيبته التي لطالما حكت له عنها وأنه فعل ذلك كي يحقق لها ما تمنت.

وقال المشعل في مداخلة متلفزة له عبر فضائية "العربية"، إنها لم تكن تعلم شيئًا عن ما فعله وأنها تفاجأت بذلك لكي تعيش معها هذه الذكرى لسنوات قادمة.

وكشف علي المشعل عن هوية زوجته، مؤكدًا أنها كندية الجنسية، وأنه لم يفكر في أمر جنسيتها أو هويتها على الإطلاق ولكن ما تم التركيز عليه هو احتياجه لإنسانة تفهمه ويكون بينهما أحاسيس مشتركة.

وردّا على تلك الطريقة التي أعلن بها ارتباطه وردود فعل الجمهور قال المشعل إن البعض تقبل الطريقة والبعض الآخر كرهها، منوهًا إلى أن ما لفت نظره هو ظهور فئة ثالثة هاجمته، مشيرًا إلى أن هذه الفئة من بعض السيدات وتحدثن بأنه لو فعلت فتاة سعودية كما فعل هو هل سيتقبل المجتمع الأمر أم لا، مبينًا في معرض رده عليهن أن هناك فتيات سعوديات كثيرات ارتبطن برجال غير سعوديين ولم يكن هناك أزمة واحترمهن الجميع ورحب بهن المجتمع.

وشددّ المشعل على أن من يفتعل هذه الإشكالية وجود اسم أو اسمين تحديا المجتمع ولديهما مشكلة مع ذاتهما لمجرد أنهما تزوجا من غير سعودي ولذلك بدآ الحديث بشكل سيئ عن المجتمع، مستطردًا: "هذا الشيء مو في علي ولا في يوم هتكلم على بنات بلدي أو أسيء لهم".

وبيّن أنه لم يتجاهل الزواج من سعودية وركز على الارتباط بأجنبية، كونه شخصا لا ينظر لجمال المرأة أو منصبها أو حتى جنسيتها، لافتًا إلى أنه عندما فكر في الزواج لم يخطر بباله أن قال إنه يريدها سعودية أو ذات جنسية معينة بل رأى الفرصة هي التي جاءت أمامه من ناحية إنسانة تفهمه وبينهما أحاسيس مشتركة.

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وأكد أنه منذ سنوات خلال رحلة عمله يحب التنوع والثقافات المختلفة، الأمر الذي يجعله يسعى دائمًا لسياحة الإنسان لأن الإنسانية شيء عظيم عند الحديث عن اللون والعرق والدين، مختتمًا بالتأكيد على أن ما تم بينه وبين حبيبته الكندية التي أعلن ارتباطه بها للجمهور يعتبر زواجًا رسميًا وليس خطوبة فقط.

وكان علي المشعل، قد ودّع حياة العزوبية بارتباطه بفتاة أجنبية إذْ أعلن الخبر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مرفقًا معه مقطع فيديو من احتفاله هو وعروسه وسط تهاني وتبريكات من بعض متابعيه، وما لفت الأنظار هو أن إعلان ارتباطه جاء على طريقة الأفلام الأجنبية الرومانسية بركوعه أمامها، دون أن يذكر اسم أو جنسية عروسه، التي خمّن متابعوه من لهجتها بالفيديو أنها أجنبية.

ونشر الإعلامي السعودي على إنستغرام صورة رومانسية وعلق عليها: "هي قالت نعم"، فيما نشر على تويتر: "وداعا للعزوبية"، وأرفق مع منشوره رابط مقطع فيديو على "يوتيوب" بيّن بعض الصفات حول عروسه.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي علي المشعل – المقيم في الإمارات – حصد شهرته عبر مجموعة قنوات "إم بي سي"، التي بدأ العمل معها منذ 2015، من خلال البرنامج الصباحي الشهير "صباح الخير يا عرب"، قبل أن يعلن استقالته نهاية عام 2019.