القاهرة – لايف ستايل
تبدأ الفنانة منة شلبي تصوير أولى مشاهدها في فيلم «النمس والإنس» أمام النجم محمد هنيدي، بعد أسبوعين وتحديدا في منتصف شهر يونيو المقبل. ويجري المخرج شريف عرفة حاليا معاينات لأماكن تصوير الفيلم بما يتوافق مع الظروف التي تمر بها البلاد وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يعكف على اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة لإنهاء تعاقداتهم. فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى ومنة شلبي وعمرو عبدالجليل وصابرين وضيف الشرف شيكو.
يذكر أن منة شلبي شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "خيال مآتة" أمام النجوم أحمد حلمي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم، وهو من سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعى.
قد يهمك أيضا:
منة شلبي تُعلن أن الشهرة الآن تأتي في 3 دقائق
"فاريتي" تحاور منة شلبي في لقاء مفتوح في الهناجر
كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبى تبدأ تصوير فيلم «النمس والإنس» منتصف حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.