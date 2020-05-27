منة شلبى تبدأ تصوير فيلم «النمس والإنس» منتصف حزيران

تبدأ الفنانة منة شلبي تصوير أولى مشاهدها في فيلم «النمس والإنس» أمام النجم محمد هنيدي، بعد أسبوعين وتحديدا في منتصف شهر يونيو المقبل. ويجري المخرج شريف عرفة حاليا معاينات لأماكن تصوير الفيلم بما يتوافق مع الظروف التي تمر بها البلاد وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يعكف على اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة لإنهاء تعاقداتهم. فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى ومنة شلبي وعمرو عبدالجليل وصابرين وضيف الشرف شيكو.

يذكر أن منة شلبي شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "خيال مآتة" أمام النجوم أحمد حلمي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم، وهو من سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعى.

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