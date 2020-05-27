محمد فؤاد يحيي حفلًا غنائيًا على «الحياة» الأربعاء

تستمر حفلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتقديم سهرات مميزة على قنواتها، ويحيي حفل اليوم الأربعاء النجم محمد فؤاد، بمشاركة كل من علاء عبدالخالق وحنان وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة الحياة، من حديقة الأزهر.ويقدم محمد فؤاد باقة متنوعة من أغانيه المختلفة القديمة والجديدة، ومن المقرر أن يقدم عددًا من أغاني ألبومه الجديد المتوقع طرحه في موسم صيف هذا العام.



وتقدم الحفل الإعلامية شيرين سليمان وتجري شيرين لقاءات حصرية مع نجوم الحفل، للكشف عن تفاصيل مشاريعهم المقبلة وتحتفل معهم بعيد الفطر.

وقدمت الشركة المتحدة في أيام العيد حفلات متنوعة لنجوم الطرب المصريين، حيث قدم تامر حسني حفلًا في الصوت والضوء على قناة one.

وأحيا الفنان حميد الشاعري ومدحت صالح وهشام عباس، حفلًا على قناة "cbc" من حديقة الأزهر.

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وأحيت أمس الفنانة أنغام حفلًا ضخمًا من مسرح الصوت والضوء وتم بثه مباشرة على قناة "DMC".

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