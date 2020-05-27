شكرا لقرائتكم خبر عن حمامة تتسلل لمنزل توم هولان..اعرف علاقة ويل سميث بالموضوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وسط حالة الهدوء الذي يعيش فيها العالم بسبب الحظر وعدم خروج المواطنين للشوارع أصبحت الحيوانات تتجول في الطرقات وأصبح لديها الجرأة بالإقتراب من منازل البشر بشكل كبير، وشهد منزل توم هولاند دخول حمامة إلي منزله وهو ما دفعه لإلتقاط هاتفه وتصويرها تلك الحمامة.

وداعب هولاند جمهوره علي إنستجرام بأن ويل سميث جاء لزيارته وذلك في إسقاط علي دور ويل سميث في فيلم الأنيميشن Spies in Disguise والذي جسد فيه سميث صوت شخصية تتحول إلي حمامة.

أخر أعمال هولاند كان فيلم الأنيمشن Onward والذي يدور حول شقيقين قزمين في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

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فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.