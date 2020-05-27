شكرا لقرائتكم خبر عن "High Off Life" يتصدر قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم غنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصدر النجم العالمي Future بألبومه الغنائي الجديد " High Off Life " قائمة " Billboard 200 albums " التي تضم ألبومات أهم وأشهرنجوم العالم، وهو ما يثبت أن النجم الشهير أطلق ألبوم غنائي متميز حاز علي إعجاب الملايين من شتي أنحاء العالم .

بينما جاء بالمركز الثانى مغني الراب polo g وذلك بألبومه الغنائي " the goat " ، بينما كان المركز الثالث من نصيب " lil baby بالبوم " my turn " .

ومن أبرز النجوم الموجودين ضمن القائمة النجم العالمي بوست مالون و دريك و the weeknd .

يذكر أن Future البالغ من العمر ( 36 عاما ) قرر أن يطلق ألبومه الغنائي الجديد " High Off Life " يوم الجمعة 15 مايو الماضي وهو الخبر الذي اسعد الكثير من عشاقه ، و الألبوم يضم 21 اغنية متنوعة لتناسب جميع الاذواق ، تعاون من خلالهم مع عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم و من أبرزهم دريك و ترافيس سكوت و ميك ميل و ليل بابي و Lil Uzi Vert ، و غيرهم .

أسماء اغنيات الالبوم :

1. ‘Trapped In The Sun’

2. ‘Hitek Tek’

3. ‘Touch The Sky’

4. ‘Solitaires’ (feat. Travis Scott)

5. ‘Ridin Strikers’

6. ‘One Of My’

7. ‘Posted With Demons’

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8. ‘Hard To Choose One’

9. ‘Trillionaire’ (feat. YoungBoy Never Broke Again)

10. ‘Harlem Shake’ (feat. Young Thug)

11. ‘Up The River’

12. ‘Pray For A Key’

13. ‘Too Comfortable’

14. ‘All Bad’ (feat. Lil Uzi Vert)

15. ‘Outer Space Bih’

16. ‘Accepting My Flaws’

17. ‘Life Is Good’ (feat. Drake)

18. ‘Last Name’ (feat. Lil Durk)

19. ‘Tycoon’

20. ‘100 Shooters’ (feat. Meek Mill and Doe Boy)

21. ‘Life Is Good’ remix (feat. Drake, DaBaby and Lil Baby)