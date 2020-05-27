شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة شريف منير ومدحت صالح فى حزمنى يا..بنات "زاهر"فى فيديو على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى حققته الفنانة الشابة ليلى زاهر، فى مسلسل "الفتوة"، عادت ليلى من جديد، لتقديم فيديوهات تيك توك، مع شقيقتها ملك، حيث نشرت ليلى، عبر حسابها على "تيك توك"، فيديو جديد، على طريقة شريف منير ومدحت صالح فى مسرحية "حزمنى يا"، حيث تقمص النجمان شخصيتين لفتيات أثناء لقاءهما بشقيقهما الأكبر حسن حسنى، وعلقت ليلى على الفيديو، " "zaher sisters".

@lailaahmedzaher ##zaher_sisters ##ليلي_احمد_زاهر ##ملك_احمد_زاهر ##fyp @malakzaher1♬ original sound - lailaahmedzaher

وأعربت ليلى زاهر، عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل الفتوة، ونجاحه الكبير خلال عرضه بموسم دراما رمضان 2020، مقدمة الشكر للنجم ياسرجلال، بطل المسلسل، قائلة: "شكرا أنك وثقت فيا واديتنى الفرصة الكبيرة دى، وبجد اتعلمت من حضرتك حاجات كتير وحضرتك بجد أبويا التانى"، كما قدمت الشكر لجميع أبطال وصناع المسلسل، مؤكدة أنها تعلمت منهم الكثير.



بنات أحمد زاهر

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ليلى وملك زاهر

وقالت ليلى: "شكراً أستاذ محمود حافظ لدعمك ليا المستمر، شكراً مى عمر على تشجيعك ليا وكل حاجة بجد مهمًا قلت مش هيوصف بحبك ازاى".

وتابعت ليلى: "شكراً استاذ أحمد صلاح حسنى على كل حاجة وعلى حبك ليا وتشجيعك بجد، شكرًا مها نصار على احتوائك ليا ودعمك المستمر اتعلمت منك حاجات كتير بجد بحبك قوي، شكرًا أستاذ احمد خالد صالح على وقفتك جمبى وانك على طول بتدينى ف طاقة إيجابية ودعمك المستمر، شكرًا أستاذة انعام سالوسة حضرتك استاذة عظيمة واتعلمت من حضرتك حجات كتير قوى، شكرًا أستاذة أحلام الجريتلى لتشجيعك ليا وحبك ليا وحضرتك أستاذة عظيمة، شكراً محمود ياسين استمتعت جداً بالشغل معاك وإن شاء الله نشتغل مع بعض تانى، شكراً هنادى مهنا على كل الطاقة الإيجابية اللى 24 ساعة موجودة فى اللوكيشن بحبك حب مش طبيعى من زمان انتى عارفه".

مسلسل الفتوة من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، أحمد خليل، رياض الخولى، أنعام سالوسة، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.