شكرا لقرائتكم خبر عن فكرة نجله .. سعد الصغير يطرح كليب "برة برة" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب سعد الصغير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "برة برة" وهى من كلمات وائل رياض وألحان عصام اسماعيل وتوزيع اسلام شيتوس وفكرة نجله محمود سعد الصغير الذى ظهر فى مشاهد من الكليب.

وتقول كلمات الاغنية "برة برة من حياتى برة، انت كنت برة وطلعت برة برة، اهون عليك وحياة عينيك عزة نفس عليا أغلى من الدنيا دى، أعيش حياتى بعدك مش ايبكينى بعدك بطل شغل عيال انت طلعت شمال" .

وهنأ المطرب سعد الصغير مؤخرا جمهوره بحلول عيد الفطر المبارك، ووجه رسالة لقراء ”الخليج 365”، قال من خلالها "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد على الجميع.

وقال الصغير إنه يتذكر فى صغره ذهابه إلى القرافة ومنطقة السيدة عائشة والسيدة نفيسة ومعه شنطة للحصول على أشياء يتم توزيعها فى هذا اليوم مثل الكحك وغيره على حد وصفه.

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وأضاف سعد قائلا: "أنه حاليا حريص كل عيد على زيارة والدته وقراءة الفاتحة لها، مشيرا إلى أنه إجازة من إحياء الحفلات نظرا للظروف الصعبة التى نمر بها وانتشار فيروس كورونا.

وكان المطرب سعد الصغير قد نفى الأخبار التى انتشرت عن إصابته بفيروس كورونا قائلا فى فيديو خاص: هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ولا أعانى من فيروس كورونا وصحتى زى الفل.

ونافس سعد الصغير فى سباق دراما رمضان المنقضى بمسلسل "ولاد إمبابة" وشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى.

وشارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.