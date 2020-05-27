شكرا لقرائتكم خبر عن رغم رفضه نصيحة رانيا محمود ياسين..حسني شتا يضع نفسه فى مقارنة مع والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن شارك الفنان حسنى شتا، فى مسلسل " ليالينا 80 " فى سباق دراما رمضان، وقد شبه متابعيه بالنجم الكبير محمود ياسين، وشارك جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، صورة مقسومة بين وجهه ووجه النجم الكبير محمود ياسين في شبابه تكشف عن تشابه ملامحهما.

وبعد تلك الصورة خرجت الفنانة رانيا محمود ياسين غاضبة بسبب التشبيه وإن تقليد الفنان حسنى شتا، لوالدها أمر يضره ولا يصب فى صالحه فنياً، كما حذرته فيها من الترويج لتشابه شكله مع والدها محمود ياسين، لأن الترويج لمثل هذه الأخبار يضر بالمواهب الشابة، مثلما يحدث مع أبناء الفنانين أنفسهم، وطالبت كل نجم بالاعتماد على موهبته فقط وعدم النظر لوجود تشابه بينه وبين نجم من الزمن الجميل للفن.

ولكن الفنان حسنى شتا رفض ما قالته رانيا محمود ياسين ورغم ذلك وضع نفسه في مقارنة مع والدها وشارك جمهوره صور جديدة له مع النجم محمود ياسين فى شبابه ليظهر وجه التشابه الكبير بينهما

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مسلسل "ليالينا 80" بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج تامر مرسي، وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات