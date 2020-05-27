شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح تحدي رقص لجمهوره على "تيك توك" والجائزة مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم حكيم تحدي لجمهوره على تطبيق "تيك توك"، حيث طالبهم بمشاركته بفيديوهات رقصهم على أغنيته "رقصوني"، مشيرا إلى أنه سيختار أفضل 4 فيديوهات لمشاركة أبطاله فى فيديو كليب أغنيته الجديدة، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وهو يرقص علي الأغنية، معلقا عليها :" انا شوفت كل رقصتكوا اللى عملتوها على تيك توك.. علشان كده هعمل ليكم تحدى #رقصونى وأحسن 4 فيديوهات هيشاركوا معايا الكليب الجديد ورونى انتوا كمان رقصتكوا على اللينك ده: https://vm.tiktok.com/wWVrsY/ .. على هاشتاج #رقصونى".



حكيم

طالب النجم حكيم جمهوره مؤخرا بمشاركته فيديوهات لهم خلال الرقص علي أغنيته "رقصوني"، أمس عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبًا بتعليق: "ورونى انتوا كمان بتقضوا العيد إزاى فى البيت على الهاشتاج ده #رقصونى #رقصه_العيد".

وقد شارك نجم الأغنية الشعبية حكيم، متابعيه على إنستجرام، مقطعًا ساخرًا له، حيث تفاعل مع جمهوره بخفه دمه المعروفة، متحدثا عن "الحبسة" فى المنزل، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا.

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حكيم ظهر فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه، مرتديا كمامة، واقفا أمام دولاب ملابسه، وكأنه يتأهب للخروج، وعلق قائلا "أنا قولت أغير جو وأتمشى فى البيت بالكمامة بدل ماحنا قاعدين كده، لا اللبس يكمكم ولا حاجة.. انتوا فاكرنى انا حكيم.. أنا حسن الهلالى".

يذكر أن نجوم الغناء حكيم ومحمد شرنوبى ومحمود العسيلى أحيوا حفل عيد ‏الربيع، بدون جمهور بسبب الظروف التى تمر ‏بها البلاد إثر انتشار جائحة كورونا وتشجيعا من الشركة المتحدة ‏للخدمات الإعلامية للمواطنين للبقاء فى المنزل.‏