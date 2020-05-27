شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله عبر تويتر: هل الذباب والناموس ينقلون الفيروس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل الفنان صلاح عبد الله، خلال تغريدة نشرها مؤخراً عبر حسابه علي موقع تويتر حول ما إذا كانت الحشرات تنقل فيروس كورونا أم لا؟.. وذلك من خلال تغريدة كتب فيها هذا السؤال والذى قال فيه "هل الذُباب والناموس ينقلان الڤيروس؟،.. وبعد نشر الفنان صلاح عبد الله تلك التغريدة تفاعل معه العديد من متابعيه ممن حرصوا على التفاعل مع نجمهم، ومنهم من كتب إن تلك الحشرات لا يمكن بأى حال أن تنقل الفيروس.



صلاح عبد الله

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وكان قد حرص الفنان صلاح عبد الله على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الذى وافق 17 مايو، على طريقته الخاصة، بنشر صورة من دولاب الذكريات التى تجمعهما، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر الزعيم فى الصورة التى نشرها عبد الله، وهو يتوسط عدد من الفنانين فى أحد الأعمال التى جمعتهما سوياً، وأثناء احتفاله بعيد ميلاده آنذاك، وكتب: "بعد ما تقولوا لزعيم الفنانين كل سنة وأنت فى أفضل صحة ودايماً منورنا بإبداعك اللي هيعرف أكبر عدد من المحيطين به له جائزة كبرى بعد العيد، فيلم إيه ومين اللى منورين الصورة؟".. وذلك فى الوقت التى احتفلت فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث أطلقت فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التى قدمها على مدار تاريخه الفنى فى السينما والدراما والمسرح.

واستعرض الفيديو أعمال الزعيم عادل إمام على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول" والتى نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربى، والأغنية من غناء محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلانى.