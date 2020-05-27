شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يفاجئ زوجته:قررت أعمل البوم لـ ناريمان..وترد: أحلى عيدية دى ولا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المطرب رامي جمال مفاجأة زوجته ناريمان من خلال العمل علي ألبوم غنائي لها، حيث كشف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنها بصدد استغلال فترة الحظر بالعمل علي تحضير أغاني ألبومه الجديد، كما كشف أنه بالتزامن مع ذلك سيقوم بعمل مفاجأة لزوجته ناريمان ستكتشفها من خلال قراءة تلك الكلمات عبر تويتر.

وكتب رامى جمال: "بما إنى كده كده محظور قررت ابدأ في اختيار أغاني جديده لألبومي القادم، بِما إني باخد سنه أو أكتر في التحضير ثانيا بقي وده المهم قررت اعمل البوم لناريمان في انواع مختلفه من الاغاني بجد .الجميل انها متعرفش اني قررت اعمل كده والاجمل انها هتعرف من هنا ???????? ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا".



رامي جمال



رد ناريمان على بوست رامى جمال

وفور نشر رامي جمال تلك التغريدة، قابلتها ناريمان زوجته بفرحة شديدة مثلما ظهر عبر بوست قامت بنشره علي حسابها الرسمي علي موقع انستجرام كتبت خلاله : "أحلي عدية دي ولا ايه، ايه المفاجأة الفظيعة دي"، وذلك في إشارة إلي إعلان زوجها رامي جمال عن الاستعداد لعمل ألبوم غنائي لها مثلما كتب خلال تغريدة نشرها علي تويتر.

وكان المطرب رامي جمال نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لأحد أصدقائه الذى نال الشهادة فداء للوطن وكتب بوست قال فيه: "ده أخويا الشهيد عمرو صلاح.. ده كمان بطل.. شكرا يا عمرو.. شكرا يا منسي.. شكرا لكل عسكري وضابط وفرد في جيش وشرطة البلد ". ووجه رامى جمال شكره إلى الأستاذ تامر مرسى والنجم أمير كرارة قائلا: "الله يسامحكم على الشطارة دي في تذكير الناس ببطولات إخواتنا وولادنا عمل رائع والحقيقة كانت أروع ولكنها كانت وستظل صعبة.. أنا شفت الحلقة كأنه عمر.. لأن بلدنا قدمت من ولادها كتير وكل حد هيشوفها زيي.. الله يرحمنا ويجمعنا بيكم". Advertisements

على جانب آخر قرر رامى جمال، مؤخرا التبرع لمستشفيات العزل الموجودة بمحافظتى الدقهلية والقاهرة فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال منشور له على إنستجرام كتب خلاله: "قررت التبرع لمستشفيات العزل فى محافظتى الدقهلية والقاهرة بالمواد الطبية والغذائية، ووعد بهدايا لأبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل أصدقائى الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل فى أى مستشفى يختارونها".

وحقق النجم رامى جمال نجاحا كبيرا منذ طرح ألبومه "أنا لوحدى"، حيث تصدر تريند يوتيوب بكل أغانيه، واحتلت أغنية "سقف" المركز الأول منذ طرحها من حوالى 6 أيام، وبعدها أغنية "بيهم كلهم" ثم باقى الأغانى منها "استغنيت" و"فكرة المتساب".