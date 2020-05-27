شكرا لقرائتكم خبر عن "يالي أحبك موت"...ماجد المهندس يطرح أحدث كليباته (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب ماجد المهندس كليب جديد يحمل اسم "يالي أحبك موت" بمناسبة عيد الفطر، وهي واحدة من أغنيات ألبوم " شهد الحروف" ، والأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإخراج الكليب وليد ناصيف، وتم تصويرها بدبي لمدة ثلاثة أيام .

وكان ماجد المهندس قد كشف عن الجزء الأول من ألبوم "شهد الحروف" في شهر يناير الماضي، ثم طرح في فبراير الدفعة الثانية من أغاني ألالبوم الذي تعاون بأكمله مع الموسيقار طلال من ناحية الألحان. و هو يتألف من 10 أغنيات منها " قاضي غرامي " و " يكفي غياب " و " عيد ميلاد " و" المسألة فيها إن " و " بنام " و " شهد الحروف " و " جفن الليل و " شمسك غايبة" و" ياللي احبك موت " و"لحظة هواي".

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وقد تولى كتابة الأغنيات نخبة من أهم شعراء العالم العربي و من أبرزهم بدر بن عبد المحسن و سعود بن عبدالله و خالد المريخي ويوسف الشطي وفهد بن خالد ودايم السيف .