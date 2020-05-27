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شكرا لقرائتكم خبر عن كلو كاردشيان تعرض منزلها الفخم في كالاباس للبيع مقابل 18.9 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان بيع واحد من أضخم ممتلكاتها و هو منزلها المبهر الموجود في كالاباس و ذلك مقابل 18.9 مليون دولار ، و أشار موقع " أي اونلاين " أن كلو ستنتقل لمنزل أكبر .
ويتكون منزل كلو كاردشيان ذات الـ ( 35 عاما ) من 6 غرف نوم و 7 حمامات و يحتوي علي حمام سباحة ضخم ملحق بحوض استحمام ساخن و مسرح منزلي و مكان ضخم يناسب عشاق الموضة ، و كان المنزل مملوك في السابق لاثنين من أهم نجوم العالم وهما جاستين بيبر و إيدي مورفي، و ذلك حسب موقع " TMZ " .
ولأن كلو كاردشيان تعرف أنها من عشاق الفخامة و الأناقة ، فقد قامت بتجديد العقار بالكامل بمساعدة المصممين المشهورين والدو فرنانديز و تومي كليمنتس ، و قد بدأت كلو حياتها في هذا القصر عام 2013 و تحديدا بعد طلاقها من لامار أودوم ، و هو قريب تماما من منزل شقيقتها كورتني كاردشيان و يبعد عن منزل والدتها كريس جينر بحوالي 5 دقائق فقط .
يذكر أن كلو كاردشيان مازالت تستمتع بكل دقيقة في المنزل مع ابنتها الوحيدة " ترو " ووالدها نجم كرة السلة تريستان طومسون ، حيث قرر تريستان و كلو التواجد معا في الحجر الصحي الذاتي بمجرد ان بدأت ازمة اتشار فيروس كورونا .
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