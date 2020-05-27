شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب ترقص فى تحدى " الاكتاف" و الفيديو يصل إلى ٣ ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة سمية الخشاب، جمهورها بفيديو لها عبر حسابها على إنستجرام و تطبيق تيك توك، مقطع فيديو وهى ترقص وتشارك فى تحدى الأكتاف، ووصل الفيديو إلى ٣ ملايين مشاهدة.

كما دعت النجمة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق "تيك توك" إلى إرسال فيديوهات يشاركون بها في التحدي عبر حسابها، وذلك من أجل أن تقوم بالتبرع بـ2 دولار مقابل كل فيديو للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

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كانت آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال".

تتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات .