شكرا لقرائتكم خبر عن صور..تعرف على رسالة نانسى عجرم لجمهورها في زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت أمس الثلاثاء النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفل مباشر بمناسبة عيد الفطر المبارك على قناتها الخاصة على اليوتيوب وجعلت نانسى شعار حفلها هذا " التأمل إلى غد أفضل ".

أقيم الحفل المبهر من على سطح على المبانى الضخمة بيروت وبدأت نانسي الحفل بكلمات نابعة من قلبها وجهتها لكل شخص يلازم منزله بسبب وباء كورونا قائلة: "هالسنة العيد غير وفرحته غير..عم نحتفل بالقليل كل واحد ببيته لحاله أو مع أقرب الناس ..العالم يلي منعرفه عم يتغير مرة جديدة.. والشعب العربي مرق بكتير مشاكل رح يضل صامد وجاهز وموحد عالأكيد.. يمكن في حدود بيناتنا ولكن نحنا منعرف انه كلنا قلب واحد أقوى من كل شيء.. تعالوا نتأمل ببكرا أحلى ونضل قراب من يلي منحبن ويلي بعاد عنا.. خلينا ننبسط ونتشارك بكل ما لدينا .. الطيبة والحب دايمًا بيربحوا.. وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو".

اختتمت نانسي الحفل برسالة أمل وسلام إلى كل العالم وغنت "يا غالي علي" و"حلم البنات" و"بدنا نولع الجو".

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وفى سياق آخر وجهت الفنانة نانسى عجرم رسالة للمغنية العالمية "بيلى إيليش"، مشيدة بأعمالها، وشددت أن بناتها دائما ما يشغلن أغانى "إيليش" فى المنزل بصوت مرتفع. وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "نحن أيضاً نحبك يا بيلي ونحن من كبار المعجبين بفنك وأعمالك، ودائما ما تشغل فتياتى أغانيك بصوت عالٍ في المنزل".

وكانت بيلى إيليش قالت إنها معجبة بالمغنية اللبنانية نانسي عجرم وأغنياتها وكشفت أنها تسمع لها منذ سنوات. ووصفت إيليش عبر برنامجها "me &dad" الذي تجري من خلاله محادثات مع والدها، الأغاني العربية بـ"الشوكولاتة التي تذوب في أذنها"، مشيرة إلى أنها تعشق مثل هذه النوعية من الأغاني التي تلهمها فيما يتعلق بموسيقاها الخاصة، وفقا لموقع سبوتنيك