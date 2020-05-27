شكرا لقرائتكم خبر عن ليل نجمة "الفتوة" .. شاهد مي عمر فى أحدث إطلالة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة مي عمر في أحدث صورة لها عبر حسابها علي موقع تويتر، حيث لم تنسي دورها في مسلسل "الفتوة" الذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه طوال شهر رمضان الماضى على شاشة القناة الحياة، حيث لعبت فيه دور البطولة النسائية ضمن أحداث المسلسل الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

مي عمر علقت علي الصورة بكتابة اسم "ليل"، وهو اسم الشخصية التي لعبتها خلال أحداث مسلسل "الفتوة"، بطولة عدد من النجوم مثل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، أحمد خليل، وغيرهم من النجوم والنجمات.



مي عمر

وصرحت النجمة مى عمر إنها كانت مرعوبة من تقديم دور" ليل " التى جسدته فى مسلسل " الفتوة "، بسبب إنها تقوم بتجسيد شخصية أحداثها تدور فى حقبة زمنية بعيدة من 1850 ، ولا تعرف من أين تستجمع معلومات عنها.

وأضافت مى خلال استضافتها مع أسرة مسلسل "الفتوة"، ببرنامج "الحياة اليوم"، للإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، أن الشخصية التى ستجسدها إذا كانت لدكتورة أو مهندسة أو صحفية، كانت ستستعين بمثيلاتها حاليا وتتدرب على الشخصية التى ستلعبها فى الدراما.

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وصرح النجم ياسر جلال بأن الفنانة نجلاء بدر هى أنسب فنانة لدور ليل فى مسلسل "الفتوة"، وأنها بالفعل قامت به أروع مما كان يتخيل، مؤكدا أن السبب الرئيسى لاختيارها لهذا الدورأن الدور كان مركب وغريب وصعب، وكان يتطلب ممثلة مختلفة تمتلك مقومات معينة ونجلاء وصلت لمنطقة تمثيلية هامة وأصبحت ناضجة وتمتلك خبرة.

وأضاف جلال أن اختيارها جاء من المخرج وجهة الإنتاج أيضا، ومن كواليس الاتفاق معها قال جلال، إنه تحدث معها هو والمخرج حسين المنباوى، وتم مقابلتها فى منزلها وحينما قرأت جزء من ورق المسلسل أعجبت بالفكرة.

وأكد النجم ياسر جلال أنه من الأسباب التى جعلت فريق العمل يختار الفنانة مى عمر لتجسيد دور "ليل"، فى مسلسل " الفتوة"، حيث قال:الشخصية كانت تتطلب فنانة جميلة بها أنوثة ولها شخصية قوية ولها تأثير وهذا كان متوفر فى مى، بالإضافة إلى أننى كنت معجب بأعمالها التى قدمتها من قبل وكنت أشعر أن عملها مع زوجها المخرج محمد سامى يجعلها دائما مظلومة على الرغم من أنها تفوقت على نفسها فى أعمال بعيدة عن إخراج زوجها مثل مسلسل "ريح المدام".